Экстренное предупреждение: в Симферополе ожидаются ливни, грозы и шквал

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в ближайшие 1−3 часа и до конца дня 19 июля в г. Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20−25 м/с», — уточнили в ведомстве.