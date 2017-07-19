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09:22 (мск), источник: РИА Крым

Экстренное предупреждение: в Симферополе ожидаются ливни, грозы и шквал

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). В течение дня в Симферополе прогнозируются ливни с грозой и сильный ветер, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в ближайшие 1−3 часа и до конца дня 19 июля в г. Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20−25 м/с», — уточнили в ведомстве.

Вместе с тем в крымском гидрометцентре сообщили, что в среду дожди и грозы прогнозируются и в других регионах полуострова. При этом днем температура воздуха составит +24…+29 градусов.

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Источник:©РИА "Новости"
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