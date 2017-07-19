Николас Кейдж откроет детский кинофестиваль в Астане

Источник: Newtimes.kz

На пресс-конференции в правительстве министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы напомнил об открытии Евразийского кинофестиваля 22 июля в Астане.

«Впервые приезжают мировые звезды, это Николас Кейдж, Эдриан Броуди, Джон Малкович и другие знаменитые лица. Мы долдны признать, что если раньше к нам приезжали скажем знаменитые актеры, которые больше представляли спортивный стиль, то данные мировые актеры представляют больше интеллектуальную сторону. Самое главное в рамках кинофестиваля будет проводиться мастер-класс, все приглашенные звезды будут давать мастер-классы»,― рассказал он.

Также министр сообщил, что в рамках евразийского кинофестиваля будет открыт детский кинофестиваль.