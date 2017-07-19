Николас Кейдж откроет детский кинофестиваль в Астане
Американский актёр, продюсер и кинорежиссёр откроет детский кинофестиваль в столичном дворце школьников, передает ИА «NewTimes.kz».
Американский актёр, продюсер и кинорежиссёр откроет детский кинофестиваль в столичном дворце школьников, передает ИА «NewTimes.kz».
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«Впервые приезжают мировые звезды, это Николас Кейдж, Эдриан Броуди, Джон Малкович и другие знаменитые лица. Мы долдны признать, что если раньше к нам приезжали скажем знаменитые актеры, которые больше представляли спортивный стиль, то данные мировые актеры представляют больше интеллектуальную сторону. Самое главное в рамках кинофестиваля будет проводиться
Также министр сообщил, что в рамках евразийского кинофестиваля будет открыт детский кинофестиваль.
«Впервые в рамках евразийского кинофестиваля во дворце школьников 23 июля откроется детский кинофестиваль и Николас Кейдж сам будет открывать его. У нас, к сожалению, в стране на детское кино уделяется меньше внимания и мы хотим привлечь внимание к этому направлению»,― добавил глава ведомства.