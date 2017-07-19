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09:31 (мск), источник: Tengrinews

Две новые автостанции запустили в Астане для разгрузки автовокзала

С 22 июля изменятся схемы движения междугородних пассажирских перевозок.

Источник: Tengrinews

В столичном акимате разъяснили изменения междугородних маршрутных схем и работы транспортных центров «Алай-Astra» и «КенМарт-Astra», сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В Астане созданы две автостанции междугородных пассажирских перевозок «Алай-Astra» и «КенМарт-Astra». Территории оборудованы зонами посадки и высадки пассажиров, билетными кассами, предусмотрены залы ожидания и камеры хранения. Имеется парковочное транспортное пространство, рассчитанное на 800 мест.

«Эксплуатация новых транспортных центров позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и количество транспортных заторов вблизи железнодорожного вокзала “Астана” и автовокзала “Сапаржай”. Также это позволит сократить пассажирам время, затрачиваемое на перемещение по городским маршрутам с района ЖД вокзала», — отмечается в сообщении.

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Новые схемы движения будут проходить по объездным дорогам без заезда в центр города. Транспортный центр «Алай-Astra» расположен по улице С 316, строение 5 (за Центральным рынком). Адрес «КенМарт-Astra»: трасса Астана — Караганда, здание 45. С 22 июля с транспортного центра «Алай-Astra» будут отправляться междугородние автобусы, следующие по павлодарскому и южному направлениям. Официальные перевозчики будут осуществлять перевозки по 9 маршрутам, ежедневно обслуживая до 23 рейсов. С транспортного «КенМарт-Astra» будут отправляться автобусы, следующие по карагандинскому и южному направлениям. Перевозки будут осуществляться по 8 маршрутам, обслуживая ежедневно до 41 рейса. Автовокзал «Сапаржай» будет обслуживать 30 маршрутов.

Для обеспечения транспортного центра «Алай-Astra» будут функционировать 7 городских и 1 пригородный маршрут: 7, 11, 34, 38, 39, 41, 307, 503, на которых задействуют 61 автобус. Для того чтобы добраться до «КенМарт-Astra», пассажиры смогут воспользоваться 4 городскими и 2 пригородными маршрутами: 9, 29, 80, 304, 315, 506, на которых будут осуществлять перевозки 65 автобусов.

Дополнительно запускается новый ночной экспресс-маршрут 201, который свяжет железнодорожный вокзал «Нурлы жол» и транспортный центр «Алай-Astra» и будет осуществлять ночные междугородние перевозки.

«Когда мы запустили в ночь с 7 на 8 апреля первый маршрут, было очень много в целом позитивных мнений в части того, что наконец появился в столице ночной маршрут. Ряд жителей и гостей города с удовольствием этим пользовались, тем более, что он проходит через центр города и соединяет старый ж/д вокзал и аэропорт всего за 150 тенге. Выехать с вокзала или же аэропорта ночью достаточно комфортно и экономично. Исходя из пожеланий наших жителей, мы запустили новый маршрут, проходящий через крупные остановки и жилые массивы. Периодичность в районе — 25−35 минут, проезд — 150 тенге», — рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта города Астаны Бекмырза Игенбердинов.

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