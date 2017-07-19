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11:14 (мск), источник: Вести Приморье

Дороги Владивостока из-за дождя превратились в реки и озера

В районе остановки «14 километр» из-за дождя на дороге появилось озеро. На этом участке трассы нет водоотводов, поэтому каждый раз во время осадков дорогу заливает. Похожая ситуация и на Батарейной, а также на Набережной улицах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Огромная глубокая лужа занимает все три полосы движения и находится в низине, поэтому машины, спускающиеся по дороге, вынуждены резко тормозить, снижая скорость с 50—70 км/ч до 5.

В районе въезда на низководный мост вся правая полоса также залита водой. Дождевые потоки сливаются с косогора прямо на трассу. Те автомобилисты, которые из-за плохой видимости сейчас не замечают «бассейна» и перестраиваются вправо, оказываются залитыми водой полностью.

Подобная ситуация образовалась и в центре города. Дорога на Батарейной превратилась в озеро из-за неисправного стока ливневой канализации, которую скоро должны починить. На Набережной улице — та же ситуация.

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