Дороги Владивостока из-за дождя превратились в реки и озера
В районе остановки «14 километр»
В районе остановки «14 километр»
Огромная глубокая лужа занимает все три полосы движения и находится в низине, поэтому машины, спускающиеся по дороге, вынуждены резко тормозить, снижая скорость с 50—70 км/ч до 5.
В районе въезда на низководный мост вся правая полоса также залита водой. Дождевые потоки сливаются с косогора прямо на трассу. Те автомобилисты, которые
Подобная ситуация образовалась и в центре города. Дорога на Батарейной превратилась в озеро