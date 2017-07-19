Центр патриотического воспитания создадут в Иркутской области

Об этом сообщает 19 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области с ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Андрея Южакова, который встретился с руководителями патриотических организаций.
В Иркутской области работают десятки таких организаций. Они занимаются с молодёжью как в военной, так и гражданской сферах. Их руководители отмечают необходимость общей координации деятельности для совместного проведения акций, мероприятий, соревнований, фестивалей и летнего отдыха. Организациям не хватает инвентаря, специальных площадок для проведения военно-патриотических мероприятий.
«Чтобы поднять патриотическое воспитание на новый уровень, необходимо аккумулировать ресурсы, идеи и действовать в одном направлении. Предлагаю создать единую площадку, на которой все патриотические организации могли бы реализовать себя», — сказал Андрей Южаков. Идею создания регионального центра по патриотическому воспитанию поддержал губернатор Сергей Левченко.