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11:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Центр патриотического воспитания создадут в Иркутской области

Региональный центр патриотического воспитания молодёжи планируется создать и разместить в Иркутске на базе центра развития дополнительного образования детей (бывшая станция юных натуралистов в предместье Рабочее).

Об этом сообщает 19 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области с ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Андрея Южакова, который встретился с руководителями патриотических организаций.

В Иркутской области работают десятки таких организаций. Они занимаются с молодёжью как в военной, так и гражданской сферах. Их руководители отмечают необходимость общей координации деятельности для совместного проведения акций, мероприятий, соревнований, фестивалей и летнего отдыха. Организациям не хватает инвентаря, специальных площадок для проведения военно-патриотических мероприятий.

«Чтобы поднять патриотическое воспитание на новый уровень, необходимо аккумулировать ресурсы, идеи и действовать в одном направлении. Предлагаю создать единую площадку, на которой все патриотические организации могли бы реализовать себя», — сказал Андрей Южаков. Идею создания регионального центра по патриотическому воспитанию поддержал губернатор Сергей Левченко.

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