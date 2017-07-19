Свердловчане стали чаще болеть кишечными инфекциями
За 6 месяцев 2017 года в Свердловской области зарегистрировано свыше 20 000 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями — на 14% выше среднего многолетнего уровня, сообщили «Уралинформбюро» в
За 6 месяцев 2017 года в Свердловской области зарегистрировано свыше 20 000 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями — на 14% выше среднего многолетнего уровня, сообщили «Уралинформбюро» в
По данным санврачей, нередко в пищевых отравлениях виноваты фрукты и ягоды. Специалисты рекомендуют не покупать их на улице и в палатках, а также отказаться от употребления подпорченных продуктов.
«Имеет смысл отдавать предпочтение тем овощам и фруктам, которые естественным образом созрели сравнительно недалеко от места, где вы живёте», — уточняют в Роспотребнадзоре.