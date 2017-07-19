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09:51 (мск), источник: Uralpress.ru

На улицы Челябинска выйдут «хоккейные» трамваи и троллейбусы

Вагоны автобусов, троллейбусов и трамваев украшают в честь 70-летия челябинского хоккея. Брендированный транспорт выйдет на улицы города в ближайшие дни.

В рейсы по городу выйдут шесть единиц общественного транспорта — по два автобуса, троллейбуса и трамвая. самых протяженных и популярных маршрутов. Транспорт со слоганом «Гордимся историей! Верим в будущее!» заметно выделяется на фоне расписанных коммерческой рекламой машин. Покрытие для поверхностей транспорта выполнено на специальной ламинированной бумаге, которая выдерживает до двух лет эксплуатации даже с учетом мойки транспорта.

«Это совместный проект ХК “Трактор” и правительства Челябинской области. Мы хотим напомнить челябинцам о том, как зарождался челябинский хоккей. Пробудить интерес к спортивной истории региона», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Ранее в Челябинске появились баннеры с портретами легенд челябинского хоккея: на одних баннерах -тренеры Виктор Столяров, Геннадий Цыгуров и Валерий Белоусов, на других — игроки Виктор Шувалов, Сергей и Николай Макаровы, Евгений Кузнецов.

«Главная цель баннеров — также напомнить жителям региона и города об интересной 70-летней истории челябинского хоккея, подарившей нам десятки ярких спортивных личностей, чемпионов и призеров мира и Олимпийских игр, сотни известных хоккеистов и тренеров. Дизайнеры отрисовывали портреты легенд челябинского хоккея с их фотографий», -добавила Елена Ермолаева.

Планируется, что баннеры провисят в Челябинске до юниорского чемпионата мира, который пройдет на Южном Урале в апреле следующего года. До этого же времени по областному центру будет курсировать расписной транспорт. Чтобы гости и жители города знали и помнили, что Челябинск — хоккейная столица России.

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