На улицы Челябинска выйдут «хоккейные» трамваи и троллейбусы

В рейсы по городу выйдут шесть единиц общественного транспорта — по два автобуса, троллейбуса и трамвая. самых протяженных и популярных маршрутов. Транспорт со слоганом «Гордимся историей! Верим в будущее!» заметно выделяется на фоне расписанных коммерческой рекламой машин. Покрытие для поверхностей транспорта выполнено на специальной ламинированной бумаге, которая выдерживает до двух лет эксплуатации даже с учетом мойки транспорта.

«Это совместный проект ХК “Трактор” и правительства Челябинской области. Мы хотим напомнить челябинцам о том, как зарождался челябинский хоккей. Пробудить интерес к спортивной истории региона», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Ранее в Челябинске появились баннеры с портретами легенд челябинского хоккея: на одних баннерах -тренеры Виктор Столяров, Геннадий Цыгуров и Валерий Белоусов, на других — игроки Виктор Шувалов, Сергей и Николай Макаровы, Евгений Кузнецов.

«Главная цель баннеров — также напомнить жителям региона и города об интересной 70-летней истории челябинского хоккея, подарившей нам десятки ярких спортивных личностей, чемпионов и призеров мира и Олимпийских игр, сотни известных хоккеистов и тренеров. Дизайнеры отрисовывали портреты легенд челябинского хоккея с их фотографий», -добавила Елена Ермолаева.