Через Новокуйбышевск пройдет Крестный ход

Сегодня, 19 июля в 12.00 Крестный ход войдет в Новокуйбышевск со стороны Сухой Самарки и проследует по ул. Суворова, Егорова, Бочарикова в Свято-Серафимский Храм, где будет отслужен молебен, сообщает Администрация Новокуйбышевска.

В 13.00 шествие проследует в храм «Умиление» по пр. Победы и ул. Островского, где также будет отслужен молебен.