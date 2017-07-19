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10:54 (мск), источник: Pro Город Самара

Через Новокуйбышевск пройдет Крестный ход

После шествия по городу он двинется в село Воскресенка.

Сегодня, 19 июля в 12.00 Крестный ход войдет в Новокуйбышевск со стороны Сухой Самарки и проследует по ул. Суворова, Егорова, Бочарикова в Свято-Серафимский Храм, где будет отслужен молебен, сообщает Администрация Новокуйбышевска.

В 13.00 шествие проследует в храм «Умиление» по пр. Победы и ул. Островского, где также будет отслужен молебен.

Дальше Крестный ход двинется в храм Николая Чудотворца, из которого, после молебна и ужина, отправится в село Воскресенка.

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