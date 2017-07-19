Через Новокуйбышевск пройдет Крестный ход
После шествия по городу он двинется в село Воскресенка.
После шествия по городу он двинется в село Воскресенка.
Сегодня, 19 июля в 12.00 Крестный ход войдет в Новокуйбышевск со стороны Сухой Самарки и проследует по ул. Суворова, Егорова, Бочарикова в
В 13.00 шествие проследует в храм «Умиление» по пр. Победы и ул. Островского, где также будет отслужен молебен.
Дальше Крестный ход двинется в храм Николая Чудотворца, из которого, после молебна и ужина, отправится в село Воскресенка.