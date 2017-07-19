Большую часть реконструкции набережной у Ладьи в Самаре намерены завершить к ноябрю

18 июля состоялось выездное заседание депутатской фракции партии «Единая Россия» городской Думы Самары на четвертой очереди набережной Волги, которую сейчас реконструируют.

Как рассказал руководитель проекта компании-подрядчика П. В. Новиков, на участке набережной в настоящее время завершены работы по пескоструйной обработке подпорной стены, установлена опалубка амфитеатра на 500 мест, на 95% выполнены работы по прокладке инженерных сетей.

Завершена закачка ремонтных составов в трещины бетонной конструкции паруса и основания скульптурной композиции «Ладья», и т. ч. выполнены штукатурные работы и работы по усилению металлического каркаса. Демонтаж плит участка берегоукрепления выполнен на 40% (оставшийся объем работ будет выполнен после снижения уровня воды в Волге).

Сейчас рабочие монтируют гранитные ступени на лестничных спусках, на 40% выполнена фрезеровка асфальтобетонного покрытия (оставшаяся часть дорожного покрытия используется для технологических проездов и будет отфрезерована после завершения основных строительно-монтажных работ). Начался демонтаж растительного слоя газонов.

Подрядчиком на данном объекте является ООО «Автодоринжиниринг». Муниципальный контракт с компанией был заключен на 589,8 млн руб.