Большую часть реконструкции набережной у Ладьи в Самаре намерены завершить к ноябрю
Сейчас там на 95% выполнены работы по прокладке инженерных сетей.
Сейчас там на 95% выполнены работы по прокладке инженерных сетей.
18 июля состоялось выездное заседание депутатской фракции партии «Единая Россия» городской Думы Самары на четвертой очереди набережной Волги, которую сейчас реконструируют.
Как рассказал руководитель проекта
Завершена закачка ремонтных составов в трещины бетонной конструкции паруса и основания скульптурной композиции «Ладья»,
Сейчас рабочие монтируют гранитные ступени на лестничных спусках, на 40% выполнена фрезеровка асфальтобетонного покрытия (оставшаяся часть дорожного покрытия используется для технологических проездов и будет отфрезерована после завершения основных
Подрядчиком на данном объекте является ООО «Автодоринжиниринг». Муниципальный контракт с компанией был заключен на 589,8 млн руб.
По плану срок окончания