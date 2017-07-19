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10:57 (мск), источник: НИА Самара

Большую часть реконструкции набережной у Ладьи в Самаре намерены завершить к ноябрю

Сейчас там на 95% выполнены работы по прокладке инженерных сетей.

18 июля состоялось выездное заседание депутатской фракции партии «Единая Россия» городской Думы Самары на четвертой очереди набережной Волги, которую сейчас реконструируют.

Как рассказал руководитель проекта компании-подрядчика П. В. Новиков, на участке набережной в настоящее время завершены работы по пескоструйной обработке подпорной стены, установлена опалубка амфитеатра на 500 мест, на 95% выполнены работы по прокладке инженерных сетей.

Завершена закачка ремонтных составов в трещины бетонной конструкции паруса и основания скульптурной композиции «Ладья», и т. ч. выполнены штукатурные работы и работы по усилению металлического каркаса. Демонтаж плит участка берегоукрепления выполнен на 40% (оставшийся объем работ будет выполнен после снижения уровня воды в Волге).

Сейчас рабочие монтируют гранитные ступени на лестничных спусках, на 40% выполнена фрезеровка асфальтобетонного покрытия (оставшаяся часть дорожного покрытия используется для технологических проездов и будет отфрезерована после завершения основных строительно-монтажных работ). Начался демонтаж растительного слоя газонов.

Подрядчиком на данном объекте является ООО «Автодоринжиниринг». Муниципальный контракт с компанией был заключен на 589,8 млн руб.

По плану срок окончания строительно-монтажных работ — 20.03.2018, однако, по словам представителя подрядчика, основная часть реконструкции будет завершена в ноябре текущего года, пишет Самру.ру.

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