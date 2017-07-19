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11:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Предвестники града кружат над Хабаровском

Мощные кучевые облака могут наблюдать в небе жители краевого центра.

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Над краевой столицей сегодня можно увидеть красивое природное явление — мощно-кучевые облака, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Крупные белые кучевые облака в несколько ярусов синоптики называют мощно-кучевыми. Для нашего региона этот вид облаков — привычное явление. Образуются они в теплое время года — летом и осенью.

 — Иногда такие облака могут предвещать град. Но, как правило, они являются предвестниками именно хорошей погоды, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий специалист хабаровского Гидрометцентра Людмила Игнатенко. Как ранее сообщало агентство, в Хабаровском крае эта рабочая неделя отличится неустойчивой погодой. В регионе пройдут грозы, а в некоторых районах ожидается похолодание на 3−5 градусов.

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