Предвестники града кружат над Хабаровском

Крупные белые кучевые облака в несколько ярусов синоптики называют мощно-кучевыми. Для нашего региона этот вид облаков — привычное явление. Образуются они в теплое время года — летом и осенью.

— Иногда такие облака могут предвещать град. Но, как правило, они являются предвестниками именно хорошей погоды, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий специалист хабаровского Гидрометцентра Людмила Игнатенко. Как ранее сообщало агентство, в Хабаровском крае эта рабочая неделя отличится неустойчивой погодой. В регионе пройдут грозы, а в некоторых районах ожидается похолодание на 3−5 градусов.