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09:57 (мск), источник: Zakon.kz

Две гражданки Казахстана эвакуированы из Йемена в Москву

По прибытии дипломаты Посольства РК в РФ оказали казахстанским гражданам необходимую консульско-правовую помощь.

Источник: Zakon.kz

Из Йемена, где вот уже три года продолжается гражданская война, при поддержке Посольства РК в РФ эвакуированы казахстанцы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ.

Сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, который доставил из Йемена 62 граждан России и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. В их числе были две гражданки Казахстана — 54-летняя Людмила Хаджван и ее 16-летняя дочь Ясмин.

Напомним, они же были эвакуированы из Йемена в Москву два года назад во время обострения вооруженного конфликта. По прибытии дипломаты Посольства РК в РФ оказали казахстанским гражданам необходимую консульско-правовую помощь. Со слов Людмилы, в ближайшее время они планируют отбыть в Казахстан, однако затем снова вернутся в Йемен, так как ее дочери там надо окончить школу. Кроме того, добавила женщина, в арабской стране остались ее муж и сын, являющиеся гражданами Йемена.

Людмила Ясмин также прокомментировала сообщения в СМИ об эпидемии холеры в Йемене.

«Холера есть, но не настолько, насколько печатают в газетах. Лично из нашего окружения никто не заболел, никто не умер. Мы предпринимаем меры предосторожности, так что холеры мы не видим», — сказала она.

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