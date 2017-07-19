В разгар лета в Минск приедет Йоулупукки

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Специальным гостем Дня финской культуры, который пройдет в Верхнем городе 29 июля, станет финский Дед Мороз — Йоулупукки, сообщает сайт Мингорисполкома со ссылкой на главу Отделения посольства Финляндии в Беларуси господина Лаури Пуллола.

«Фестиваль приурочен к 100-летию независимости Финляндии. На праздник приедут специальные гости. Детей порадует финский Дед Мороз — Йоулупукки. а взрослых — популярные артисты, в частности певец и танцор Теему Ройванен, король танго 2014 года, исполнители финского танго Ханна Оянаха и Вилле Иманен, иллюзионист Ёни Паконен», — рассказал глава господин Лаури Пуллола.

С белорусской стороны в празднике примут участие Георгий Колдун, группа Litesound, симфонический оркестр «Олимпия Классика» и другие артисты.

Гостям также предложат попробовать свои силы в популярных в Финляндии играх — финские городки и флорбол. Будет работать автономный скалодром. Для детей готовят специальные игровые зоны.

Кроме того, желающие смогут посетить урок финского языка или стать участниками мастер-классов, научиться танцевать финское танго и печь национальные кондитерские изделия.

Попробовать национальную кухню можно будет и на празднике, и вне его. По словам представителя посольства, с 24 по 30 июля в Минске пройдет Неделя финской кухни.

Господин Пуллола также добавил, что мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею Финляндии, проходят в настоящее время более чем в 100 странах.