Стенды на трех языках установили для туристов в Иркутске
Стелы расположены на туристических маршрутах и остановках.
Стелы расположены на туристических маршрутах и остановках.
Пешеходные и транспортные стенды на русском, английском и китайском языках установлены для туристов в Иркутске. Стелы находятся в местах прохождения основных туристских маршрутов и на остановках, отметила начальник отдела туризма и внешнеэкономической деятельности администрации Иркутска Ольга Середкина. На сегодняшний день установлено 34 стенда. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Размещение стендов является завершением очередного этапа проекта по внедрению единой системы ориентирования.
«Реализация комплексного проекта единой системы ориентирующей информации, разработанного в прошлом году, проходила в два этапа. На первом обновлены и приведены к единому стилистическому решению в соответствии с разработанной концепцией объекты уличной навигации, которые были установлены ранее. На втором — оборудованы пешеходные и транспортные стелы нового образца», — отметила Ольга Середкина.
На сегодняшний день установлено 34 стелы: 13 — для навигации по транспорту и 21 — для пешеходной навигации. В ближайшее время будет установлено еще 16 для пешеходов.
Появление пешеходных и транспортных стел дополнит общегородскую систему ориентирования и сделает знакомство с городом максимально простым и комфортным. Благодаря информации на трех языках и расположению стел, жители и гости нашего города могут самостоятельно построить маршрут до нужного места, узнать о достопримечательностях и ключевых туристских транспортных объектах, их расположении, ознакомиться с видами и маршрутом движения транспорта, сообщила Ольга Середкина.