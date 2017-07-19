Приморец собрал самую большую частную библиотеку на Дальнем Востоке. Видеорепортаж Сергея Станчика

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Павел Шепчугов, писатель: «Вот мне восьмой десяток пошел, а я чувствую себя лет на 40».
Павел Шепчугов — ветеран МВД, адвокат и писатель-краевед. В его небольшом доме собраны знания и мудрость разных стран.
Павел Шепчугов, писатель: «У меня здесь около 200 тысяч книг. Я начал увлекаться книгами где-то с 3 класса».
Собирает книги уже 60 лет! И с каждым годом коллекция растет. Правда, это не особенно радует Павла Ивановича.
Павел Шепчугов, писатель: «Большой объем книг еще почему… Мне удалось спасти книги, которые с библиотек просто-напросто выбрасывались. Они списывались. Не хватало места. Уничтожались».
Во времена цифровых технологий многие предпочитают избавляться от печатных изданий. Книги для них — ненужная макулатура. Но Шепчугов уверен: люди совершают страшное преступление.
Павел Шепчугов, писатель: «Сама книга — это драгоценность. В каждой книге — часть человеческой души».
С этим согласна и внучка, будущая наследница всех «сокровищ в переплете».
Лера Шепчугова, внучка Павла Шепчугова: «Я не читаю с электронной техники. Я очень люблю книги».
Ценна каждая книжка, считает Павел Иванович. И, кстати, букинисты за некоторые экземпляры его коллекции действительно готовы выложить кругленькую сумму.
Павел Шепчугов, писатель: «Вот эта книга — конца XVII—начала XVIII века, называется «Житие святых».
А такие фолианты в Кремле дарят иностранным дипломатам и послам. У нашего героя он оказался, благодаря старым друзьям, с которыми бок о бок почти полвека проработал в милиции.
Павел Шепчугов, писатель: «Значит, этот полковник попросил знакомого генерала, который там в охране президента».
Не только много читает, но и пишет сам. Опубликовал более 22 книг о родном Дальнем Востоке. Две, из последних, на долгую память подписал и подарил нашей съемочной группе.