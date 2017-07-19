Житель Красноярского края получил 7 суток ареста за отказ снять тонировку
Водитель элитного авто уже не раз привлекался к ответственности за данное нарушение.
Водитель элитного авто уже не раз привлекался к ответственности за данное нарушение.
В Красноярском крае водитель элитного автомобиля «Лексус LX570» получил 7 суток ареста за отказ снять тонировку.
Любитель чрезмерной тонировки был остановлен на Енисейском тракте сотрудниками ОГИБДД. При проверке документов автоинспекторы выяснили, что в отношении водителя уже неоднократно составлялся административный материал и ему было выписано требование снять тонировку. Однако нарушитель проигнорировал все предписания.
«Водитель иномарки пытался помешать законным действиям сотрудников полиции. В итоге его задержали и доставили в суд. Суд принял решение арестовать нарушителя на 7 суток», — отметили в