Житель Красноярского края получил 7 суток ареста за отказ снять тонировку

Любитель чрезмерной тонировки был остановлен на Енисейском тракте сотрудниками ОГИБДД. При проверке документов автоинспекторы выяснили, что в отношении водителя уже неоднократно составлялся административный материал и ему было выписано требование снять тонировку. Однако нарушитель проигнорировал все предписания.