Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Глава ДНР: Малороссия будет состоять из 19 областей экс-Украины
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:00 (мск), источник: АиФ Красноярск

Житель Красноярского края получил 7 суток ареста за отказ снять тонировку

Водитель элитного авто уже не раз привлекался к ответственности за данное нарушение.

В Красноярском крае водитель элитного автомобиля «Лексус LX570» получил 7 суток ареста за отказ снять тонировку.

Любитель чрезмерной тонировки был остановлен на Енисейском тракте сотрудниками ОГИБДД. При проверке документов автоинспекторы выяснили, что в отношении водителя уже неоднократно составлялся административный материал и ему было выписано требование снять тонировку. Однако нарушитель проигнорировал все предписания.

«Водитель иномарки пытался помешать законным действиям сотрудников полиции. В итоге его задержали и доставили в суд. Суд принял решение арестовать нарушителя на 7 суток», — отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Соль – белая смерть, майонез - главный враг. Врач о пищевых страшилках
Госдума приняла закон о лишении гражданства террористов
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
Винклпикеры, слайдеры и мыльницы: в моде «уродливая» обувь Кроксы, ортопедические сандалии, лоферы с мехом наружу и еще с десяток различных моделей обуви покорили сердца не только сильных мира моды, но и простых людей.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь