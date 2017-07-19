Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Савченко высказалась о создании Малороссии
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
СМИ: Транзит газа рухнул, на Украине испугались – зовут Европу
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10:46 (мск), источник: РИАЦ

В Комсомольском саду волгоградцам покажут «Друзей»

В эту пятницу, 21 июля, в Комсомольском саду волгоградцы смогут посмотреть пять серий комедийного сериала «Друзья» — одного из самых популярных сериалов второй половины 90-х и начала «нулевых».

Перед началом показа и между сериями зрителей ждут конкурсы и подарки от организаторов. Глубже окунуться в атмосферу сериала помогут запомнившийся всем его любителям диван из центральной кофейни, а также песни Фиби Буффе «Драный кот», «Песня про бабушку» и другие. Кроме того, желающие смогут озвучить фрагмент сериала.

Отметим что «Друзья» по версии журнала The Hollywood Reporter является лучшим комедийным сериалом в истории телевидения. За 10 сезонов американский ситком шесть раз номинировался и один раз выиграл «Золотой глобус», а также 44 раза выдвигался на престижную телевизионную премию «Эмми» и стал ее шестикратным лауреатом.

Организаторы приглашают всех волгоградцев и гостей города провести пятничный вечер и зарядится хорошим настроением за просмотром хорошего кино. Начало киносеанса в 20:00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Госдума приняла закон о лишении гражданства террористов
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Леди
Винклпикеры, слайдеры и мыльницы: в моде «уродливая» обувь Кроксы, ортопедические сандалии, лоферы с мехом наружу и еще с десяток различных моделей обуви покорили сердца не только сильных мира моды, но и простых людей.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь