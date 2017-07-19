В Комсомольском саду волгоградцам покажут «Друзей»
В эту пятницу, 21 июля, в Комсомольском саду волгоградцы смогут посмотреть пять серий комедийного сериала «Друзья» — одного из самых популярных сериалов второй половины 90-х и начала «нулевых».
В эту пятницу, 21 июля, в Комсомольском саду волгоградцы смогут посмотреть пять серий комедийного сериала «Друзья» — одного из самых популярных сериалов второй половины 90-х и начала «нулевых».
Перед началом показа и между сериями зрителей ждут конкурсы и подарки от организаторов. Глубже окунуться в атмосферу сериала помогут запомнившийся всем его любителям диван из центральной кофейни, а также песни Фиби Буффе «Драный кот», «Песня про бабушку» и другие. Кроме того, желающие смогут озвучить фрагмент сериала.
Отметим что «Друзья» по версии журнала The Hollywood Reporter является лучшим комедийным сериалом в истории телевидения. За 10 сезонов американский ситком шесть раз номинировался и один раз выиграл «Золотой глобус», а также 44 раза выдвигался на престижную телевизионную премию «Эмми» и стал ее шестикратным лауреатом.
Организаторы приглашают всех волгоградцев и гостей города провести пятничный вечер и зарядится хорошим настроением за просмотром хорошего кино. Начало киносеанса в 20:00.