В Комсомольском саду волгоградцам покажут «Друзей»

Перед началом показа и между сериями зрителей ждут конкурсы и подарки от организаторов. Глубже окунуться в атмосферу сериала помогут запомнившийся всем его любителям диван из центральной кофейни, а также песни Фиби Буффе «Драный кот», «Песня про бабушку» и другие. Кроме того, желающие смогут озвучить фрагмент сериала.

Отметим что «Друзья» по версии журнала The Hollywood Reporter является лучшим комедийным сериалом в истории телевидения. За 10 сезонов американский ситком шесть раз номинировался и один раз выиграл «Золотой глобус», а также 44 раза выдвигался на престижную телевизионную премию «Эмми» и стал ее шестикратным лауреатом.