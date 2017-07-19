Сегодня жители Кишинева останутся без света
Профилактическое отключение света ожидается по следующим адресам:
Профилактическое отключение света ожидается по следующим адресам:
Буюканы:
Ул. Корнулуй 3/2 в промежутке 09:00 17:00;.
Ул. Корнулуй 3/3 в промежутке 13:00 17:00.
Центр:
Ул. Колумна 131, ул. М. Чиботарь 26, 28, 53, 55, ул. Мит. Дософтей 85−95, 112−122, ул С. Лазо 21/1, 44, 46, ул. Сфатул Цэрий 55, 57, 61 в промежутке 09:30 -17:00.
Рышкановка:
Ул. Д. Рышкану 33/1, 37,11 в промежутке 09:30 17:00;.
Ул. Ак. С. Рэдэуцану 7−17, 29−33, 43−51, 8−40, 50, ул. П. Лещенко 2−14, 22, 13, пер. П. Лещенко 9, 16, 19/1, 21, ул. Пр. Г. Пынтя 26, 124, 132−142, 221−237 в промежутке 09:00 18:00.