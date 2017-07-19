Больные дети в Хабаровске получат деньги на еду

«Назначается [выплата] на детей, страдающих сахарным диабетом; на ребенка-инвалида из малоимущей семьи; на детей из малоимущих семей в возрасте до трех лет, нуждающихся в дополнительном питании при медикаментозном лечении на основании имеющихся заболеваний (анемия, гипотрофия, рахит, атопический дерматит, целиакия)», — говорится в сообщении мэрии.

Малоимущими считаются семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Хабаровском крае.

Чтобы оформить выплату, родителям или законным представителям нужно обратиться в комитеты по управлению районами со следующими документами:

удостоверение личности;.

личное заявление с обоснованием обращения;.

свидетельство о рождении ребенка;.

справка лечебного учреждения, подтверждающая диагноз заболевания ребенка (для детей, страдающих сахарным диабетом и детей в возрасте до трех лет);.

справка бюро медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов).

Малоимущие семьи должны указать в заявлении сведения о составе и доходах семьи за три месяца, предшествующих обращению.

Более подробную информацию можно получить в комитетах по управлению районами:

сектор социальной работы с населением Центрального района:

улица Фрунзе, 60, телефон 40−88−45;.

сектор социальной работы с населением Краснофлотского района:

улица Руднева, 43, телефон 79−07−20;.

сектор социальной работы с населением Кировского района:

улица Орджоникидзе, 3, телефон 41−95−57;.

сектор социальной работы с населением Железнодорожного района:

переулок Ленинградский, 13а, телефон 40−88−47;.