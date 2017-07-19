Больные дети в Хабаровске получат деньги на еду

«Назначается [выплата] на детей, страдающих сахарным диабетом; на ребенка-инвалида из малоимущей семьи; на детей из малоимущих семей в возрасте до трех лет, нуждающихся в дополнительном питании при медикаментозном лечении на основании имеющихся заболеваний (анемия, гипотрофия, рахит, атопический дерматит, целиакия)», — говорится в сообщении мэрии.
Малоимущими считаются семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Хабаровском крае.
Чтобы оформить выплату, родителям или законным представителям нужно обратиться в комитеты по управлению районами со следующими документами:
личное заявление с обоснованием обращения;.
свидетельство о рождении ребенка;.
справка лечебного учреждения, подтверждающая диагноз заболевания ребенка (для детей, страдающих сахарным диабетом и детей в возрасте до трех лет);.
справка бюро медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов).
Малоимущие семьи должны указать в заявлении сведения о составе и доходах семьи за три месяца, предшествующих обращению.
Более подробную информацию можно получить в комитетах по управлению районами:
сектор социальной работы с населением Центрального района:
улица Фрунзе, 60, телефон 40−88−45;.
сектор социальной работы с населением Краснофлотского района:
улица Руднева, 43, телефон 79−07−20;.
сектор социальной работы с населением Кировского района:
улица Орджоникидзе, 3, телефон 41−95−57;.
сектор социальной работы с населением Железнодорожного района:
переулок Ленинградский, 13а, телефон 40−88−47;.
отдел социальной работы с населением Индустриального района: улица Краснореченская, 87, кабинет 13, телефон: 54−53−02, 54−53−07.