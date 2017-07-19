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10:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бабки-ёжки получат постоянное жильё в Усть-Илимске

В Усть-Илимском краеведческом музее начался ремонт, во время которого будет подготовлен выставочный зал для размещения уникальной коллекции кукольных бабок-ёжек, подаренной музею жительницей города Людмилой Губаревой ещё в 2008 году.

Как сообщили 19 июля 2017 года в музее, в коллекции насчитывается более 100 кукол, привезённых из разных стран мира. Она постоянно пополняется новыми экспонатами, но постоянного места в музее не имеет. Новой экспозиции «Лесная сказка» планируется на 18 августа.

Параллельно с ремонтом коллектив музея занимается реализацией тематической концепции экспозиции, которая была принята на научном совете. Продумана идея оформления стен и интерьера зала, выставочных витрин. Пишутся экскурсионные тексты, направленные главным образом на дошколят. С этим расчётом и делается вся экспозиция. Дети смогут не только знакомиться с любимым персонажем русских сказок — бабой-Ягой, но и смотреть мультфильмы с её участием, фотографироваться с понравившимися куклами и даже выпить с ними чай. Ремонт проводится при финансовой поддержке бизнесмена Алексея Губарева.

Об усть-илимской коллекции бабок-ёжек знают в некоторых ведущих музеях России как о содержательной, интересной и необычной.

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