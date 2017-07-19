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10:51 (мск), источник: VLADNEWS

Голый мужчина напугал отдыхающих на пляже владивостокцев

Сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя спокойствия.

Источник: VLADNEWS

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, шокировавшего своим поведением владивостокцев, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В дежурную часть отделения полиции Владивостока поступило сообщение местной жительницы о том, что по пляже на Седанке разгуливает абсолютно голый мужчина. Нарушитель спокойствия даже не подозревал, что своим поведением шокировал абсолютно всех отдыхающих. Задержать мужчину никто не пытался, потому из виду он исчез самостоятельно.

По данному факту полиция Владивостока уже проводит проверку и выясняет личность мужчины.

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