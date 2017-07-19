Голый мужчина напугал отдыхающих на пляже владивостокцев

В дежурную часть отделения полиции Владивостока поступило сообщение местной жительницы о том, что по пляже на Седанке разгуливает абсолютно голый мужчина. Нарушитель спокойствия даже не подозревал, что своим поведением шокировал абсолютно всех отдыхающих. Задержать мужчину никто не пытался, потому из виду он исчез самостоятельно.