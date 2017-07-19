В Мосгордуме предложили раздавать в метро дождевики в ненастную погоду
Данную идею высказал депутат Александр Семенников.
Данную идею высказал депутат Александр Семенников.
Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников предложил раздавать в ненастную погоду пассажирам столичного метро дождевики на выходе из подземки. С данной идеей он намерен обратиться к городским властям. Об этом в среду, 19 июля, сообщает агентство «Москва».
По дождевикам, я считаю, это вполне посильная история. Можно было бы, в конце концов, это сделать, как мне кажется, даже не за счет средств московского бюджета, а за счет, допустим, коммерческих структур. На том же дождевике может быть размещен логотип какой-то компании, или социальная реклама.
По его словам, размещение на зонтах и дождевиках информации о достопримечательностях столицы способствовало бы продвижению образа Москвы как туристического центра.
Депутат напомнил, что в 2016 голу он обращался в городской департамент торговли и услуг с предложением открыть в столице пункты проката зонтов. Однако тогда данная идея развития не получила.