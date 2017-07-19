В Мосгордуме предложили раздавать в метро дождевики в ненастную погоду

По дождевикам, я считаю, это вполне посильная история. Можно было бы, в конце концов, это сделать, как мне кажется, даже не за счет средств московского бюджета, а за счет, допустим, коммерческих структур. На том же дождевике может быть размещен логотип какой-то компании, или социальная реклама.

Александр Семенников Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам