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10:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Загорайте ради бога, только в воду не ходите — спасатели Хабаровска

В Хабаровском крае одобрено 8 мест массового отдыха людей у воды.

В социальных сетях жители краевого центра все чаще интересуются, где можно безопасно поплавать летом. Причем люди имеют ввиду природные водоемы и реки. У спасателей есть ответ на вопрос горожан — нигде.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в краевом центре спасатели и полиция проводят рейды по местам у воды, которые особенно популярны у хабаровчан. Жаркая и удушливая погода «гонит» людей к реке, в которой они не против искупаться.

 — Особенно много людей отдыхают на пляжах Амуркабель и «Дельфин». Люди загорают, купаются, в том числе и дети без взрослых. С отдыхающими мы разговаривали, объясняли, что это опасно для жизни, — говорит начальник отдела «Центра проведения спасательных работ» Хабаровска Алексей Шабловский. — Жителям, которые очень хотят купаться, я могу посоветовать только одно — бассейны. В Хабаровске их много, везде нормальная вода, очищенная, безопасное дно, есть тренер, который при необходимости поможет, а детей научит плавать. А в открытых водоемах и реках вообще нигде не стоит купаться. Что касается загара, то есть пляжи и места отдыха у воды, которые одобрены МЧС. Там можно спокойно загорать, рыбачить, играть в волейбол и просто проводить время. Главное — в воду не лезть.

Напомним, в Хабаровском крае одобрено 8 мест массового отдыха людей у воды: Хабаровск — база отдыха Аризона в районе п. Березовка и пруды в парке «Северный»; Хабаровский район — в районе экопарка в с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина»; Комсомольский район — водоём в парке «Силинский», Амурск — центральный пляж, п. Солнечный — место отдыха на озере Хрустальном.

Получить загар можно и на стихийных пляжах краевого центра: «Дельфин», Дальдизель, Амуркабель, центральная набережная.

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