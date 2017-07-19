Загорайте ради бога, только в воду не ходите — спасатели Хабаровска

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в краевом центре спасатели и полиция проводят рейды по местам у воды, которые особенно популярны у хабаровчан. Жаркая и удушливая погода «гонит» людей к реке, в которой они не против искупаться.

— Особенно много людей отдыхают на пляжах Амуркабель и «Дельфин». Люди загорают, купаются, в том числе и дети без взрослых. С отдыхающими мы разговаривали, объясняли, что это опасно для жизни, — говорит начальник отдела «Центра проведения спасательных работ» Хабаровска Алексей Шабловский. — Жителям, которые очень хотят купаться, я могу посоветовать только одно — бассейны. В Хабаровске их много, везде нормальная вода, очищенная, безопасное дно, есть тренер, который при необходимости поможет, а детей научит плавать. А в открытых водоемах и реках вообще нигде не стоит купаться. Что касается загара, то есть пляжи и места отдыха у воды, которые одобрены МЧС. Там можно спокойно загорать, рыбачить, играть в волейбол и просто проводить время. Главное — в воду не лезть.