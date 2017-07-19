Источник: РИА "Новости"

В Прикамье откроются гериатрические кабинеты для оказания помощи людям пожилого возраста — сообщается на сайте регионального правительства.

Сейчас около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. У большинства граждан старше 60 лет обнаруживается 4−5 хронических заболеваний.

Задача врача-гериатра — выявить таких пациентов и определить, в какой помощи они нуждаются: направить на лечение в стационар или в специализированные учреждения системы социального обслуживания, либо проводить лечение в домашних условиях.