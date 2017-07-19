В Прикамье откроются гериатрические кабинеты
Задача кабинета — специализированная медицинская помощь пожилым пациентам.
Задача кабинета — специализированная медицинская помощь пожилым пациентам.
В Прикамье откроются гериатрические кабинеты для оказания помощи людям пожилого возраста — сообщается на сайте регионального правительства.
Сейчас около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. У большинства граждан старше 60 лет обнаруживается 4−5 хронических заболеваний.
Задача
Уже определено, что в Перми пилотный проект будет реализовываться в городской поликлинике № 7 и 7-й медсанчасти.