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11:15 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье откроются гериатрические кабинеты

Задача кабинета — специализированная медицинская помощь пожилым пациентам.

Источник: РИА "Новости"

В Прикамье откроются гериатрические кабинеты для оказания помощи людям пожилого возраста — сообщается на сайте регионального правительства.

Сейчас около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. У большинства граждан старше 60 лет обнаруживается 4−5 хронических заболеваний.

Задача врача-гериатра — выявить таких пациентов и определить, в какой помощи они нуждаются: направить на лечение в стационар или в специализированные учреждения системы социального обслуживания, либо проводить лечение в домашних условиях.

Уже определено, что в Перми пилотный проект будет реализовываться в городской поликлинике № 7 и 7-й медсанчасти.

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