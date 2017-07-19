Учёные рассказали, когда климат в Сибири станет более мягким

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К 2080 году глобальное потепление может сделать Сибирский федеральный округ привлекательным местом для переселения. К такому выводы пришли учёные из Института леса им. В. Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН.

По словам учёных, к 2080 году климат в Сибири может стать более мягким. Об этом сотрудники научного центра сообщили в ходе совместной конференции Японского и Американского геофизических союзов, которая прошла в Японии.

Уточняется, что исследователи проанализировали данные с 1000 метеостанций за период 1960—1990 годов. На основании средних температур января и июля и ежегодного количества осадков они сделали прогноз будущих климатических условий. В расчетах использовались сценарии, разработанные Межправительственной группой по изменению климата.

«Результаты показали, что в зависимости от выбранного климатического сценария средняя температура в Сибири может подняться на 9 °C зимой и почти на 6 °C летом, а уровень годовых осадков увеличиться на 60—140 миллиметров. Из-за этого климат станет гораздо мягче, а растениеводство — в два раза более эффективным», — пишет издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».

Учёные рассчитали способность ландшафта удовлетворять потребности человека и пришли к выводу, что для большей части Сибири она вырастет. Кроме того, они предположили, что более тёплый климат сделает возможным в Сибири культивирование риса, различных бобовых и европейского винограда.

«Плотность населения гипотетически может увеличиться в три раза. Но это не значит, что люди обязательно сюда поедут. У меня есть некоторые сомнения, потому что никто не знает, когда растает вечная мерзлота. Может быть, эта территория превратится в большое болото», — прокомментировала научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Елена Парфенова.

Напомним, в настоящее время территория Сибирского федерального округа составляет 30% территории России, население на 1 января 2016 года — 19 324,0 тыс. человек.

По данным Сибирского окружного информационного центра, доля округа в общем объёме сельскохозяйственного производства России в 2015 году — 12,4%. Объём производства продукции сельского хозяйства в 2015 году — 626,1 млрд руб., или 32,4 тыс. руб. в расчёте на душу населения (по России 34,4 тыс. руб.).