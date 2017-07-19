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12:29 (мск), источник: Фонтанка

VK Fest сквозь призму благотворительности

В третий раз главная социальная сеть страны «ВКонтакте» провела фестиваль VK Fest в Парке 300-летия Петербурга. На нескольких гектарах близ Финского залива можно было найти не только популярных звезд, блогеров, но и множество других активностей. Особое место на фестивале заняла секция «Благотворительность».

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фотографий
6
фотографий

В третий раз главная социальная сеть страны «ВКонтакте» провела большой фестиваль VK Fest в Парке 300-летия Петербурга, который собрал 100 тысяч человек. На нескольких гектарах близ Финского залива можно было найти не только популярных звезд, блогеров, но и множество других активностей, таких как «Искусство», «Инновации», «Маркет». Отрадно, что на фестивале особое место занимает секция «Благотворительность», которая с каждым годом становится всё больше и больше.

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В этом году был организован проект от «Добро. Mail.Ru’совместно с фондом по борьбе с инсультом «ОРБИ», фондом помощи взрослым «Живой» и благотворительной программой «Женское здоровье», которые представили гостям фестиваля уникальную возможность — сделать доброе дело и проверить здоровье одновременно. За два дня возможностью воспользовались более 300 человек, а все собранные деньги во время акции пойдут на помощь нуждающимся.

Благодаря фонду «Шаг навстречу» на фестивале каждый желающий мог побыть в шкуре человека с ограниченным возможностями и понять, каково же это каждый день передвигаться на коляске. Волонтёры сажали каждого желающего в инвалидную коляску, и пытались вместе с ним открыть дверь, проехаться по «лежачему полицейскому» или же преодолеть небольшой наклон.

Дети и их родители с удовольствием участвовали в создании арт-объекта организации «Мята», которая помогает ребятам из детских домов заниматься в любимых кружках и секциях — волонтёры водят их на тренировки, а по выходным показывают, что интересного и важного происходит в Петербурге.

Источник: VK Fest 2017

Удивила своим новым проектом и главная «ревизорро» страны Елена Летучая. Обаятельная Летучая не только рассказала о съемках одного из самых рейтинговых шоу страны, но и поведала о новом социальном проекте «Лексион», который пока полностью ложится на её плечи. В рамках «Лексиона» будет создана серия книг и игрушек для развития навыков у детей, в том числе и особенных детишек, которым Елена уделят много времени и внимания.

Источник: Фонтанка.Ру

Главным событием VKFest’а стала дискуссия «Публичная благотворительность, как точка отсчета» на которую приехали Тимур Бекмамбетов и Егор Бероев. Казалось бы, что могут рассказать киношные люди — режиссёр и актёр — о благотворительности? Но нет, Бекмамбетов и его компания Bazelevsуже более 10 лет занимается фондом «Подсолнух», а Бероев вместе с супругой, Ксенией Алферовой, основали фонд «Я есть!» Их полуторачасовая дискуссия не оставила равнодушными почти 300 человек, которые активно задавали вопросы и интересовались тем, как же можно помочь.

Это далеко не всё, что можно было увидеть на фестивале, но, чем больше подобные опен-эйры будут привлекать внимание к проблемам особых и тяжелобольных людей, тем меньше в Петербурге, да и в России в целом, станет неравнодушных и социально ответственных людей.

Михаил Садчиков-младший, «Фонтанка.ру».

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