В Волгограде стартовала акция «Вода России»
К ежегодной всероссийской экологической акции «Вода России» присоединились 70 активистов молодежного экологического движения региона.
К ежегодной всероссийской экологической акции «Вода России» присоединились 70 активистов молодежного экологического движения региона.
Участники добровольческого экологического штаба очистили прибрежную зону полуострова «Обливной» на территории парка «Сталинградская переправа» в Краснослободске.
За время экологического рейда волонтеры собрали 50 мешков мусора, который в дальнейшем будет утилизирован. В акции приняли участие активисты из организаций Волгограда, Волжского, Среднеахтубинского и Светлоярского районов. Также к мероприятию присоединились участники всероссийской водной экспедиции «Санкт-Петербург — Рыбинск — Севастополь».
Акция «Вода России» продлится до конца сентября. За это время в регионе пройдут субботники, экологические рейды, уроки и проекты, объединенные темой Года экологии в России. Акция реализуется в рамках федеральной целевой программы по развитию водохозяйственного комплекса России. В Волгоградской области ее организаторами являются региональный комитет молодежной политики, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, МОО «Природоохранный союз».
Добавим, в прошлом году в экологических мероприятиях акции приняли участие 23 муниципальных образования. Активисты собрали более 10 тысяч кубометров мусора, очистили прибрежные территории 87 водоемов и провели 121 экологическое мероприятие.