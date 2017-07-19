В Нижнем Новгороде число бездомных животных сократилось на 40%

Количество бездомных собак и кошек в Нижнем Новгороде сократилось на 40% за три года реализации программы гуманного обращения с животными, об этом стало известно на заседании комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области.

По мнению депутатов, необходимо принять федеральный закон об ответственном обращении с животными. На заседании отметили, что сегодня в регионе безнадзорных животных отлавливают, вакцинируют, стерилизуют, а затем отпускают. Отлов собак с целью убийства запрещен.

Федеральное законодательство предусматривает полномочия региональных властей в части отлова и содержания бродячих собак. Однако вопросы передачи животных в добрые руки и выпуска прежнюю среду не урегулированы.

«Отсутствие на федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения по регулированию численности безнадзорных животных приводит к конфликтным ситуациям и порождает противоречивую судебную практику», — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

В связи с этим депутаты рассмотрели обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину о необходимости принять закон об ответственном обращении с животными на федеральном уровне.

В обращении отмечается, что за три года реализации программы гуманного обращения с животными в Нижнем Новгороде количество бездомных животных сократилось на 40%. Только за 2016 год более 600 собак и кошек обрели новых хозяев — это примерно 10% от общего количества отловленных животных.