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12:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде число бездомных животных сократилось на 40%

Нижегородские депутаты просят принять федеральный закон об ответственном обращении с животными.

Количество бездомных собак и кошек в Нижнем Новгороде сократилось на 40% за три года реализации программы гуманного обращения с животными, об этом стало известно на заседании комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области.

По мнению депутатов, необходимо принять федеральный закон об ответственном обращении с животными. На заседании отметили, что сегодня в регионе безнадзорных животных отлавливают, вакцинируют, стерилизуют, а затем отпускают. Отлов собак с целью убийства запрещен.

Федеральное законодательство предусматривает полномочия региональных властей в части отлова и содержания бродячих собак. Однако вопросы передачи животных в добрые руки и выпуска прежнюю среду не урегулированы.

«Отсутствие на федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения по регулированию численности безнадзорных животных приводит к конфликтным ситуациям и порождает противоречивую судебную практику», — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

В связи с этим депутаты рассмотрели обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину о необходимости принять закон об ответственном обращении с животными на федеральном уровне.

В обращении отмечается, что за три года реализации программы гуманного обращения с животными в Нижнем Новгороде количество бездомных животных сократилось на 40%. Только за 2016 год более 600 собак и кошек обрели новых хозяев — это примерно 10% от общего количества отловленных животных.

«Принятие федерального закона об ответственном обращении с животными позволит продолжить положительную практику гуманного регулирования численности безнадзорных животных в Нижегородской области, — заявил председатель комитета по экологии и природопользованию регионального парламента Владислав Атмахов. — В противном случае бюджет вынужден будет тратить сотни миллионов рублей на содержание безнадзорных животных в приютах».

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