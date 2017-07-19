Первый в Беларуси кукурузный лабиринт откроется под Минском 19 августа

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Парк необычных развлечений разместился на площади 2,5 га в Дзержинском районе и будет работать до 29 октября. Стоимость билета составит Br4−7, детям до 7 лет вход бесплатный.

В кукурузном лабиринте будет несколько уровней сложности, его можно пройти как в одиночку, так и командой. Во время квеста посетители смогут испытать себя в роли сыщиков, лучшие получат награду и звание первопроходца «Кукуполиса».