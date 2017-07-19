Первый в Беларуси кукурузный лабиринт откроется под Минском 19 августа
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развлекательный комплекс с лабиринтом на кукурузном поле «Кукуполис» откроется почти в 30 км от Минска 19 августа, сообщили БЕЛТА в
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развлекательный комплекс с лабиринтом на кукурузном поле «Кукуполис» откроется почти в 30 км от Минска 19 августа, сообщили БЕЛТА в
Парк необычных развлечений разместился на площади 2,5 га в Дзержинском районе и будет работать до 29 октября. Стоимость билета составит Br4−7, детям до 7 лет вход бесплатный.
В кукурузном лабиринте будет несколько уровней сложности, его можно пройти как в одиночку, так и командой. Во время квеста посетители смогут испытать себя в роли сыщиков, лучшие получат награду и звание первопроходца «Кукуполиса».
Также предусмотрены аттракционы для детей (горки, качели, батуты, воздушные змеи, водные пистолеты),