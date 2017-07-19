В Казани очистят озера Харовое и Комсомольское за 1,5 млн рублей
В Казани очистят озера Харовое, Комсомольское, а также Адмиралтейский пруд за 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок был опубликован накануне.
В Казани очистят озера Харовое, Комсомольское, а также Адмиралтейский пруд за 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок был опубликован накануне.
Сообщается, что источник финансирования — бюджет Казани.
Так, согласно техзаданию, победителю аукциона предстоит очистить от мусора водоемы и прилегающие к озерам территории. А по окончанию работ сделать фотоотчет. Все работы необходимо выполнить до 15 ноября текущего года.
Аукцион пройдет 31 июля 2017 года.