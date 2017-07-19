Гигантский портрет Виктора Цоя впервые появится на стене здания в Иркутске

Источник: Вести Иркутск

Респиратор, баллончики с краской и пора приниматься за дело. Большое дело. Ведь холст у художника Сергея Капустина сегодня не совсем обычный — целая стена двухэтажного дома. Но даже не это заставляет граффитиста стараться как никогда прежде. Он рисует кумира миллионов — Виктора Цоя.

Это проект группы иркутских художников ProArt. Заказчик — одна из крупнейших компаний, которая в честь 55-летия легенды русского рока решила разместить на своей территории его огромный портрет. Пользователи соцсетей помогли выбрать подходящую фотографию. А вот над техникой живописи долго думать не пришлось.

— Граффити — это способ быстрого нанесения краски на стену. Именно поэтому получается всё быстро, живо, насыщенные цвета. И очень реалистично выходит, когда умеешь владеть этим инструментом, — говорит художник Сергей Капустин.

Чёрный, белый, серый. Всего три цвета помогли художнику воссоздать изображение Цоя. А благодаря профлисту на стене оно получилось ещё реалистичнее, будто с 3D-эффектом.

Микрофон, гитара в руках и те самые эмоции на лице, как на концерте. Не хватает только музыки, но на телевидении возможно всё.

Над портретом в 150 квадратных метров Сергей управился за 6 часов. Остановиться мешало вдохновение, говорит. Но всё оказалось не напрасно.

— Люди фотаются, выкладывают в инстаграм фотки и пишут: «Цой жив». Очень позитивно люди реагируют, — говорит представитель компании-владельца здания Василий Лесков.

В России такие гигантские портреты лидера группы «Кино» — не в новинку. На радость фанатам есть даже памятник, где Цой на мотоцикле босиком. Но в Иркутске его изображение на стене появилось впервые.

— Это новый тренд, особенно в каких-то рекламных целях, но, я думаю, что скоро это будет очень популярно в нашем городе, — говорит руководитель группы «ProArt» Михаил Судаков.