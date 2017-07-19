Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Вспыли неожиданные подробности о "золотой свадьбе" на Кубани
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
СМИ: Транзит газа рухнул, на Украине испугались – зовут Европу
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12:31 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

20 июля в части домов Вахитовского района Казани отключат водоснабжение

(Город Казань KZN.RU, 19 июля). 20 июля в части домов Вахитовского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с проведением работ на сетях водопровода.

С 9.00 20 июля до 6.00 21 июля воды не будет по адресам: ул. Зеленая, 1, 1 корп., 2, 4, 6, 7, 8, ул. Калинина, 30, 48, ул.1-я Привольная, 20а (д/с № 283).

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Начался прием заявок на Студенческий образовательный форум Татарстана
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кончаловский предложил ввести санкции против премии «Оскар» Режиссер дал интервью, в котором назвал главную американскую кинопремию «транснациональной корпорацией очень сомнительного качества»
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь