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11:52 (мск), источник: Pro Город Самара

В дома самарцев после двухнедельного отключения возвращается горячая вода

Точные сроки не называются.

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт оборудования III тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Это значит, что совсем скоро к жителям домов, расположенных в границах улиц Ташкентская, Георгия Димитрова, Солнечная, Ново-Садовая, Гастелло и Московское шоссе, после двухнедельного отключения начнет возвращаться горячая вода.

Точные сроки не называются, но в «ПТС» обещают, что до пятницы, 21 июля, горячим водоснабжением обеспечат всех потребителей. Следующий этап масштабной реконструкции Самарской ТЭЦ стартует 20 июля и продлится до 3 августа. В этот период специалисты «ПТС» будут ремонтировать IV тепломагистраль.

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