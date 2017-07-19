В дома самарцев после двухнедельного отключения возвращается горячая вода
Точные сроки не называются.
Точные сроки не называются.
Специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт оборудования III тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Это значит, что совсем скоро к жителям домов, расположенных в границах улиц Ташкентская, Георгия Димитрова, Солнечная,
Точные сроки не называются, но в «ПТС» обещают, что до пятницы, 21 июля, горячим водоснабжением обеспечат всех потребителей. Следующий этап масштабной реконструкции Самарской ТЭЦ стартует 20 июля и продлится до 3 августа. В этот период специалисты «ПТС» будут ремонтировать IV тепломагистраль.