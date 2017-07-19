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11:47 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске до 22 июля: молнии и град на юге

Циклон с низким атмосферным давлением, принесший в Новосибирскую область дожди и грозы, сохранится до конца недели. Температура воздуха в связи с осадками на один-два градуса ниже климатической нормы.

— Больших изменений в атмосферных процессах в ближайшие дни не предвидится. Обширный циклон с низким атмосферным давлением сохранится до конца недели. Ожидаются ливни, грозы, порывы шквального ветра, — комментирует пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 20—22 июля в дневные часы температура воздуха ожидается в пределах +21…+27 градусов, ночью +10…+16 градусов.

По данным iOS Apple, погода в регионе все-таки движется в сторону потепления. Если в среду 19 июля облачно и +21 градус, то в четверг уже ожидается на один градус больше. В пятницу и субботу +24 градуса, в воскресенье +25 градусов в сочетании с переменной облачностью и грозами.

Еще более оптимистичную погоду (в среднем на 1−2 градуса выше) обещает сервис Гидрометцентр России. В воскресенье, по данным этого ресурса, и вовсе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — до +28 градусов днем. 19—21 июля на юге Новосибирской области ожидаются сильные дожди, грозы и град.

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