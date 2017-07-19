Погода в Новосибирске до 22 июля: молнии и град на юге

— Больших изменений в атмосферных процессах в ближайшие дни не предвидится. Обширный циклон с низким атмосферным давлением сохранится до конца недели. Ожидаются ливни, грозы, порывы шквального ветра, — комментирует пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 20—22 июля в дневные часы температура воздуха ожидается в пределах +21…+27 градусов, ночью +10…+16 градусов.

По данным iOS Apple, погода в регионе все-таки движется в сторону потепления. Если в среду 19 июля облачно и +21 градус, то в четверг уже ожидается на один градус больше. В пятницу и субботу +24 градуса, в воскресенье +25 градусов в сочетании с переменной облачностью и грозами.