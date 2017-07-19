Погода в Новосибирске до 22 июля: молнии и град на юге
Циклон с низким атмосферным давлением, принесший в Новосибирскую область дожди и грозы, сохранится до конца недели. Температура воздуха в связи с осадками на
Циклон с низким атмосферным давлением, принесший в Новосибирскую область дожди и грозы, сохранится до конца недели. Температура воздуха в связи с осадками на
— Больших изменений в атмосферных процессах в ближайшие дни не предвидится. Обширный циклон с низким атмосферным давлением сохранится до конца недели. Ожидаются ливни, грозы, порывы шквального ветра, — комментирует
По данным
По данным iOS Apple, погода в регионе
Еще более оптимистичную погоду (в среднем на 1−2 градуса выше) обещает сервис Гидрометцентр России. В воскресенье, по данным этого ресурса, и вовсе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — до +28 градусов днем.