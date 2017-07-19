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12:01 (мск), источник: dostup1.ru

В четверг на Южном Урале ожидается плюс 33 и сильный ветер при грозах

В юго-западных районах сохраняется высокий класс пожарной опасности.

Сильная жара и дожди с грозами прогнозируются в четверг, 20 июля, в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, плюс 13−18, в низинах — до восьми градусов. Днем 20 июля в большинстве районов ожидаются небольшие кратковременные, местами — умеренные дожди с грозами и градом, усиление ветра до 15−20 метров в секунду при грозах, плюс 23−28, на юге — до 33 градусов.

В Челябинске в ближайшие сутки местами кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 15 м/с, ночью будет плюс 14−16, завтра днем — 26−28.

«До 21 июля в юго-западных районах Челябинской области сохранится высокий класс пожарной опасности», — уточнили в ЦГМС.

В МЧС напоминают, что при сильном дожде с усилением ветра необходимо избегать нахождения рядом с деревьями и парковать автомобили под ними. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, линиям электропередачи. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

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