Ученые выяснили, как выглядел доисторический омич
Тюменские ученые восстановили внешность носителя кулайской культуры из Омского Прииртышья.
Тюменские ученые восстановили внешность носителя кулайской культуры из Омского Прииртышья.
Сделали они это по ритуальному черепу, найденному на останках городища Большой Лог.
Как считают исследователи из Института проблем освоения Севера СО РАН, кулайская культура существовала с середины I тыс. до н.э. по середину I тыс. н.э. Им уже достаточно известно об обычаях и быте представителей кулайской культуры, однако восстановить их внешность до сих пор не представлялось возможным
Впрочем, именно здесь ученым пригодился найденный в Большом Логе ритуальный череп мужчины 40−50 лет.
«Полученное изображение представляет собой портрет зрелого мужчины с высоким широким лицом, наклонным лбом, широкими скулами и невыступающим подбородком. Нос высокий, широкий, с прямым профилем и приподнятым кончиком, имеет слабую асимметрию, верхняя складка века нависает на внешние углы глаз. Рот небольшой, губы средней толщины», — цитирует ученых сайт «Наука в Сибири».
Как считают исследователи, морфологические черты черепа не противоречат теории, по которой кулуайцы совмещали в своей внешности признаки монголоидной и европеоидной рас.