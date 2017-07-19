Известный российский олигарх и модель научились в Крыму танцевать
Так супруги отметили 12 лет совместной жизни.
Так супруги отметили 12 лет совместной жизни.
Российская модель Елена Перминова и известный российский миллиардер Александр Лебедев отметили 12 лет совместной жизни. Как оказалось, они готовились к этой дате пять дней, брали уроки у хореографов. Модель показала в своем микроблоге Instagram танец, который исполнила с супругом.
— Как мы отметили 12 лет вместе с @alexanderlebedev, — написала Перминова. — Спасибо ребята @fitness_tours_sfamily за ваше терпение в эти пять дней тренировок. Это были незабываемые дни!!!
Кстати, на огонек в «звездной» паре заглянул и народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров.