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12:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Известный российский олигарх и модель научились в Крыму танцевать

Так супруги отметили 12 лет совместной жизни.

Российская модель Елена Перминова и известный российский миллиардер Александр Лебедев отметили 12 лет совместной жизни. Как оказалось, они готовились к этой дате пять дней, брали уроки у хореографов. Модель показала в своем микроблоге Instagram танец, который исполнила с супругом.

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— Как мы отметили 12 лет вместе с @alexanderlebedev, — написала Перминова. — Спасибо ребята @fitness_tours_sfamily за ваше терпение в эти пять дней тренировок. Это были незабываемые дни!!!

Кстати, на огонек в «звездной» паре заглянул и народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров.

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