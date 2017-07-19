В Воронежском заповеднике нашли гигантскую сколию

Источник: пресс-служба Воронежского биосферного заповедника

Гигантскую сколию нашли в Воронежском биосферном заповеднике имени Пескова, сообщила пресс-служба заповедника в среду, 19 июля. Самое крупное перепончатокрылое насекомое на территории заказника обнаружил руководитель научного отдела заповедника Александр Литвинов. Длина тела самки насекомого достигает 40 мм.

Насекомое включено в Красную книгу Воронежской области как редкий вид. Ранее гигантскую сколию находили на территории Бобровского и Новохоперского районов. В Воронежском заповеднике насекомое фиксировали в 2010, 2012 и 2013 годах.