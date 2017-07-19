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12:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском заповеднике нашли гигантскую сколию

Насекомое является самым большим на территории заказника.

Источник: пресс-служба Воронежского биосферного заповедника

Гигантскую сколию нашли в Воронежском биосферном заповеднике имени Пескова, сообщила пресс-служба заповедника в среду, 19 июля. Самое крупное перепончатокрылое насекомое на территории заказника обнаружил руководитель научного отдела заповедника Александр Литвинов. Длина тела самки насекомого достигает 40 мм.

Насекомое включено в Красную книгу Воронежской области как редкий вид. Ранее гигантскую сколию находили на территории Бобровского и Новохоперского районов. В Воронежском заповеднике насекомое фиксировали в 2010, 2012 и 2013 годах.

Гигантская сколия — паразитоид, ее личинки питаются тканями парализованных личинок крупных жуков (жука-носорога, жука-оленя). Жук-носорог нерегулярно встречался в заповеднике на протяжении десяти лет. Жук-олень не регистрировался в заказнике в течение 41 года.

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