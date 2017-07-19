В Воронежском заповеднике нашли гигантскую сколию
Насекомое является самым большим на территории заказника.
Насекомое является самым большим на территории заказника.
Гигантскую сколию нашли в Воронежском биосферном заповеднике имени Пескова, сообщила
Насекомое включено в Красную книгу Воронежской области как редкий вид. Ранее гигантскую сколию находили на территории Бобровского и Новохоперского районов. В Воронежском заповеднике насекомое фиксировали в 2010, 2012 и 2013 годах.
Гигантская сколия — паразитоид, ее личинки питаются тканями парализованных личинок крупных жуков (жука-носорога, жука-оленя).