Под Рамонью отремонтируют мост через реку Воронеж

Ремонт низководного моста через реку Воронеж на автомобильной дороге «Рамонь-Сенное-Нелжа» начали во вторник, 18 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы администрации Рамонского района Геннадий Коновалов в среду, 19 июля.

Движение на мосту не перекрыли. Ремонтируемый участок оградили и установили дорожные знаки и два светофора.

— Мост для района и области имеет стратегическое значение. На противоположной стороне находятся несколько сел, садоводческие товарищества, крупнейшее животноводческое предприятие региона — ООО «Заречное», — пояснил Геннадий Коновалов.