До 40 градусов жары прогнозируют на юге Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казгидромет сообщил прогноз погоды на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казгидромет сообщил прогноз погоды на
В южной половине республики, под влиянием поля повышенного давления, ожидается малооблачная погода без осадков, которая после кратковременного понижения температуры, вновь вызовет её рост. Уже в ближайшие двое суток максимальная температура воздуха здесь повысится до плюс 30…38ºС, а 22 июля местами до 41ºС.
В северной половине Казахстана, под влиянием высотной ложбины и связанных с ней атмосферных фронтов, в отдельных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый ветер, возможен град. Температура воздуха ожидается около нормы, однако к 22 июля синоптики прогнозируют местами повышение максимальной
Консультативный прогноз погоды по Астане:
на 20 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер
Консультативный прогноз погоды по г. Алматы:
на 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +31+33°С. на 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +31+33°С. на 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +31+33°С.