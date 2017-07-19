До 40 градусов жары прогнозируют на юге Казахстана

Источник: Kazinform

В южной половине республики, под влиянием поля повышенного давления, ожидается малооблачная погода без осадков, которая после кратковременного понижения температуры, вновь вызовет её рост. Уже в ближайшие двое суток максимальная температура воздуха здесь повысится до плюс 30…38ºС, а 22 июля местами до 41ºС.

В северной половине Казахстана, под влиянием высотной ложбины и связанных с ней атмосферных фронтов, в отдельных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый ветер, возможен град. Температура воздуха ожидается около нормы, однако к 22 июля синоптики прогнозируют местами повышение максимальной темпера-туры до 30…35ºС.

Консультативный прогноз погоды по Астане:

на 20 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +24+26°С. на 21 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +24+26°С. на 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

Консультативный прогноз погоды по г. Алматы: