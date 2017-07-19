В Перми подходит к концу ремонт на бульваре Гагарина

Всего было запланировано отремонтировать 49 тысяч кв. метров дорожного полотна на бульваре Гагарина от площади Дружбы до улицы Старцева.

Как поясняет пресс-служба городской администрации, на участке от площади Дружбы до улицы Ушинского уже полностью заменили асфальтобетонное покрытие, здесь осталось только нанести разметку. На участке от улицы Ушинского до Южной дамбы нужно выполнить укладку верхнего слоя асфальтобетона, а от Южной дамбы до улицы Старцева — укладку выравнивающего и верхнего слоев покрытия.