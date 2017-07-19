В Перми подходит к концу ремонт на бульваре Гагарина
Работы на улице начались в середине июня, и на сегодняшний день было обновлено полотно на участке от площади Дружбы до улицы Ушинского площадью 35 тысяч кв. метров.
Работы на улице начались в середине июня, и на сегодняшний день было обновлено полотно на участке от площади Дружбы до улицы Ушинского площадью 35 тысяч кв. метров.
Всего было запланировано отремонтировать 49 тысяч кв. метров дорожного полотна на бульваре Гагарина от площади Дружбы до улицы Старцева.
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