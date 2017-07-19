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12:37 (мск), источник: СуперОмск

Омские власти разрешили истреблять расплодившихся лосей

Министерство природных ресурсов и экологии занимается утверждением квот на отстрел копытных и соболя, сообщили в пресс-службе ведомства. Для этого специалисты исследовали численность животных в январе и феврале 2017 года.

В итоге, Минприроды решило, что истребить можно 102 лося, 3 оленей, 1119 косуль и 853 соболя. Причем лосей можно будет отстреливать впервые за последние пять лет, потому что с момента введения запрета в 2012 году их популяция значительно увеличилась — с 5046 до 6699 особей. Однако, квоты на лося утверждены по минимальной планке и только на территории охотничьих угодий.

«Такой подход был в основной массе одобрен представителями охотничьего сообщества в ходе обязательной процедуры общественных слушаний. В то же время квоты добычи косули сибирской стали на данном этапе предметом жарких споров Министерства и охотпользователей, в результате чего лимит добычи косули сибирской был увеличен в пределах нормативов допустимого изъятия до 1176 особей, но охотпользователям были даны рекомендации осуществлять охоту на копытных в присутствии егеря охотхозяйства», — отметили в министерстве.

Документ уже одобрен государственной экологической экспертизой. При согласовании с Минприроды РФ цифры немного поменяли, и на утверждение губернатору представят квоты в 101 лося и 1168 косуль (остальное без изменений).

Разрешения на отстрел будут выдавать по итогам жеребьевки, добавили в Минприроды, о чем дополнительно известят через сайт министерства.

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