Омские власти разрешили истреблять расплодившихся лосей

В итоге, Минприроды решило, что истребить можно 102 лося, 3 оленей, 1119 косуль и 853 соболя. Причем лосей можно будет отстреливать впервые за последние пять лет, потому что с момента введения запрета в 2012 году их популяция значительно увеличилась — с 5046 до 6699 особей. Однако, квоты на лося утверждены по минимальной планке и только на территории охотничьих угодий.

«Такой подход был в основной массе одобрен представителями охотничьего сообщества в ходе обязательной процедуры общественных слушаний. В то же время квоты добычи косули сибирской стали на данном этапе предметом жарких споров Министерства и охотпользователей, в результате чего лимит добычи косули сибирской был увеличен в пределах нормативов допустимого изъятия до 1176 особей, но охотпользователям были даны рекомендации осуществлять охоту на копытных в присутствии егеря охотхозяйства», — отметили в министерстве.

Документ уже одобрен государственной экологической экспертизой. При согласовании с Минприроды РФ цифры немного поменяли, и на утверждение губернатору представят квоты в 101 лося и 1168 косуль (остальное без изменений).