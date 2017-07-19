Погода на четверг: дожди и до +31°С

Источник: Reuters

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Теплая и дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг 20 июля, сообщили Sputnik в республиканском Гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что в четверг погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов.

«Ночью в крайних юго-западных районах, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный, при грозах порывистый», — сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в четверг ночью составит от +7..+14°С, днем — порядка +20..+26°С, по югу +27..+31°С.

Уже в пятницу погода в республике начнет меняться: юг страны будет под влиянием теплых воздушных масс, север — свежих балтийских. Кратковременные дожди пройдут в южных и центральных районах Беларуси, также возможны и грозы.