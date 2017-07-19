В Омске пенсионеры прятали внука в шкафу от органов опеки

Как сообщают в Управлении службы судебных приставов по Омской области, остальных детей органы опеки пошли «собирать» по родственникам. По месту прописки в доме по улице Багратиона детей малышей не нашли, зато встретили решительно настроенных бабушку и дедушку, которые сказали что, несмотря на незарегистрированный брак их сына Виктора В. со Светланой Ч., считают 10-летнего Давида и 8-летнюю Ангелину родными и не отдадут их. К сожалению, в свидетельстве о рождении детей отец указан не был, поэтому по закону жить с ним дети не могли.