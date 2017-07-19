В Омске пенсионеры прятали внука в шкафу от органов опеки
Мать мальчика отбывает срок в колонии и лишена родительских прав.
Мать мальчика отбывает срок в колонии и лишена родительских прав.
Жительница Омска и мать четверых детей Светлана Ч. лишилась родительских прав в зале суда, когда ей вынесли приговор за кражу. Младшего двухлетнего сына омички прямо из зала суда забрали органы опеки.
Как сообщают в Управлении службы судебных приставов по Омской области, остальных детей органы опеки пошли «собирать» по родственникам. По месту прописки в доме по улице Багратиона детей малышей не нашли, зато встретили решительно настроенных бабушку и дедушку, которые сказали что, несмотря на незарегистрированный брак их сына Виктора В. со Светланой Ч., считают 10-летнего Давида и 8-летнюю Ангелину родными и не отдадут их. К сожалению, в свидетельстве о рождении детей отец указан не был, поэтому по закону жить с ним дети не могли.
В кратчайшие сроки Виктор В. сделал документы и стал законным опекуном Давида и Ангелины.
Старшего сына Светланы Ч. искали дольше. со Светланой Ч., также рожден в незарегистрированном браке без установления отцовства. В итоге мальчика нашли у родителей отца, которые проживают на улице Арктическая. Бабушка и дедушка спрятали внука в шкафу с одеждой, но безуспешно. Подростка отвезли в Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда».