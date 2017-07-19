В Краснодаре из хостела выселили почти 40 человек
Некоторые гости этого хостела ещё не успели разложить все вещи, а уже пора выселяться. Хотя и заплатили за месяц вперёд, и со всеми правилами ознакомились.
Некоторые гости этого хостела ещё не успели разложить все вещи, а уже пора выселяться. Хотя и заплатили за месяц вперёд, и со всеми правилами ознакомились.
А сейчас вчитываются в новые объявления. Касающиеся проживания, но уже за пределами этого дома. В котором больше не найти ни арендатора помещения, ни даже администратора.
В причинах внезапного выселения, отсутствии документов и особенностях поиска морали и правды разбиралась Юлия Волкова.