В Краснодаре из хостела выселили почти 40 человек

В Краснодаре из хостела выселили почти 40 человек

Некоторые гости этого хостела ещё не успели разложить все вещи, а уже пора выселяться. Хотя и заплатили за месяц вперёд, и со всеми правилами ознакомились.