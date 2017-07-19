Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
ФАС возбудила дело за рекламу с «избитым» Нагиевым
Российских дачников ждут нововведения
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Кадыров сообщил, где пройдет свадьба Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Водитель Фриске о Шепелеве: Сначала показался нормальным
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
15:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Названы самые «убитые» дороги Калининградской области

«Убитые» дороги определяли путём голосования на интерактивной карте Общероссийского народного фронта в Калининградской области. Там отмечены 94 дороги региона и собрано более 4 тыс. голосов.

Лидерами антирейтинга оказались Калининград, Светлогорск, Черняховск и Гурьевский городской округ.

В десятку самых плохих дорог вошли улица Совхозная в поселке Невское; улицы Новая, Нахимова, Фрунзе в Светлогорске; улица Велосипедная дорога и Георгия Щербакова в Калининграде; улица 2-я Большая Окружная в поселке Лермонтовский; дорога 27А-014 и ее участок в поселке Сокольники Зеленоградского района и улица Капитана Линчевского в Черняховске.

С просьбой учесть пожелания жителей при проведении ремонтных работ и составлении планов ремонта на 2018 год активисты направили обращение в региональное правительство.

«Уже сейчас можно сделать вывод, что этот проект ОНФ работает успешно. После обращения в муниципалитеты проведен ремонт участков дорог на улицах Кутаисской и Аксакова в Калининграде. В Гурьевском городском округе выполнен ямочный ремонт участка улицы Южной в поселке Храброво, улицы Строительной в поселке Дружный, ведутся работы на улице Шатурской в поселке Васильково. Лидер голосования — улица Совхозная в поселке Невское Гурьевского городского округа включена в план ремонта на 2018 год», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Алексей Клюнеев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Госдума приняла закон о курортном сборе
СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь