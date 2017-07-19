Названы самые «убитые» дороги Калининградской области

Лидерами антирейтинга оказались Калининград, Светлогорск, Черняховск и Гурьевский городской округ.

В десятку самых плохих дорог вошли улица Совхозная в поселке Невское; улицы Новая, Нахимова, Фрунзе в Светлогорске; улица Велосипедная дорога и Георгия Щербакова в Калининграде; улица 2-я Большая Окружная в поселке Лермонтовский; дорога 27А-014 и ее участок в поселке Сокольники Зеленоградского района и улица Капитана Линчевского в Черняховске.

С просьбой учесть пожелания жителей при проведении ремонтных работ и составлении планов ремонта на 2018 год активисты направили обращение в региональное правительство.