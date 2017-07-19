Названы самые «убитые» дороги Калининградской области
«Убитые» дороги определяли путём голосования на интерактивной карте Общероссийского народного фронта в Калининградской области. Там отмечены 94 дороги региона и собрано более 4 тыс. голосов.
«Убитые» дороги определяли путём голосования на интерактивной карте Общероссийского народного фронта в Калининградской области. Там отмечены 94 дороги региона и собрано более 4 тыс. голосов.
Лидерами антирейтинга оказались Калининград, Светлогорск, Черняховск и Гурьевский городской округ.
В десятку самых плохих дорог вошли улица Совхозная в поселке Невское; улицы Новая, Нахимова, Фрунзе в Светлогорске; улица Велосипедная дорога и Георгия Щербакова в Калининграде; улица 2-я Большая Окружная в поселке Лермонтовский; дорога 27А-014 и ее участок в поселке Сокольники Зеленоградского района и улица Капитана Линчевского в Черняховске.
С просьбой учесть пожелания жителей при проведении ремонтных работ и составлении планов ремонта на 2018 год активисты направили обращение в региональное правительство.
«Уже сейчас можно сделать вывод, что этот проект ОНФ работает успешно. После обращения в муниципалитеты проведен ремонт участков дорог на улицах Кутаисской и Аксакова в Калининграде. В Гурьевском городском округе выполнен ямочный ремонт участка улицы Южной в поселке Храброво, улицы Строительной в поселке Дружный, ведутся работы на улице Шатурской в поселке Васильково. Лидер голосования — улица Совхозная в поселке Невское Гурьевского городского округа включена в план ремонта на 2018 год», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Алексей Клюнеев.