Минздрав намерен приостановить запись в Центр женского здоровья

«Прямо вот так сказать о том, что записи не будет, я не могу. Но временно пока записаться будет невозможно. Сейчас уже все время расписано до конца сентября. Может, кто-то откажется, может будет талоны к каким-то конкретным специалистам. Но сейчас так. Сначала думали увеличить время приема. Если бы был прием с шести утра, то и на это время женщины записывались. Предполагалось, что центр вообще может работать круглосуточно. Но не думал, что он будет так востребован сразу. В ближайшее время проанализируем его работу, подготовим персонал к более интенсивной нагрузке. Но поймите и вы, врачей тоже мне нужно не угробить при таком режиме. Приостановим пока, что будет дальше в ближайшее время определимся. Поверьте, если бы запись была, то и весь октябрь, и ноябрь уже был закрыт», — пояснил Алексей Кравченко.