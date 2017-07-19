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13:23 (мск), источник: РИА Новости

Китайский легкоатлет обогнал истребитель

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Легкоатлет из Китая Чжан Пэймэн обогнал реактивный истребитель Чэнду J-10, пишет RT.

Спринтер состязался с воздушным судном в гонке на расстоянии в сто метров. На ролике видно, как спортсмен и истребитель двигаются по взлетной полосе примерно с одинаковой скоростью, однако на финишной прямой Пэймэну удается вырваться вперед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Личный рекорд легкоатлета в беге на сто метров составляет десять секунд.

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