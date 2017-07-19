Китайский легкоатлет обогнал истребитель

Спринтер состязался с воздушным судном в гонке на расстоянии в сто метров. На ролике видно, как спортсмен и истребитель двигаются по взлетной полосе примерно с одинаковой скоростью, однако на финишной прямой Пэймэну удается вырваться вперед.