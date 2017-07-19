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15:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: В Казани стартовали тестовые полеты авиашоу Red Bull Air Race

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). На автодроме Kazan Ring стартовали тестовые полеты авиашоу Red Bull Air Race, которое пройдет 22 и 23 июля на акватории реки Казанка.

Кадры маневрирующих самолетов-участников гонки в своем Instagram выложил гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов.

В настоящий момент в городе заканчивается подготовка трассы и оборудования для проведения авиашоу. Всего в гонке будут задействованы 14 пилотов мастер-класса и шесть пилотов челендж-класса, все они уже находятся в городе.

Цель пилотов — как можно быстрее преодолеть трассу, при этом пытаясь избежать штрафов. В состязаниях сочетаются высокие скорости, предельная маневренность и совсем незначительная высота — от 25 до 50 м над городом. Поэтому с Кремлевской набережной можно будет своими глазами наблюдать полет и маневры десятков самолетов.

Спортсмены в ходе гонок будут пролетать мимо пилонов высотой 50 м, установленных на воде. Они должны будут долететь до моста Миллениум, развернуться и финишировать у Ленинской дамбы.

Авиашоу проходит каждый год в самых разных уголках мира — ОАЭ, США, Японии — и собирает миллионы зрителей. Россия старты принимает впервые.

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