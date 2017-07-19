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15:14 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области планируются кратковременные перерывы в телетрансляции

С 19 по 21 июля, а также в конце текущего месяца — с 24 по 28 июля возможны кратковременные перебои в трансляции ряда телеканалов и радио.

Источник: Вести - Калининград

В указанные дни с 9 до 18 часов запланировано отключение передатчиков, используемых для целей эфирного вещания телеканалов «Россия 1», «Первый канал» а также «Радио России» и первого мультиплекса.

Это связано с плановыми ремонтными работами, которые организует филиал калининградского РТРС на передающем оборудовании в поселке Веселовка.

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