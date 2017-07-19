В Калининградской области планируются кратковременные перерывы в телетрансляции
С 19 по 21 июля, а также в конце текущего месяца — с 24 по 28 июля возможны кратковременные перебои в трансляции ряда телеканалов и радио.
С 19 по 21 июля, а также в конце текущего месяца — с 24 по 28 июля возможны кратковременные перебои в трансляции ряда телеканалов и радио.
В указанные дни с 9 до 18 часов запланировано отключение передатчиков, используемых для целей эфирного вещания телеканалов «Россия 1», «Первый канал» а также «Радио России» и первого мультиплекса.
Это связано с плановыми ремонтными работами, которые организует филиал калининградского РТРС на передающем оборудовании в поселке Веселовка.