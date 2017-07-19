В Ботаническом саду Екатеринбурга зацвел застенчивый кактус

Источник: Ботанический сад УРО РАН

Ночной гость.

Удивительно, но факт: в природе Центральной и Южной Америки кактус-гигант цереус перуанский цветёт лишь в мае и июне. А в оранжерее Ботанического сада Екатеринбурга — всё лето. Притом что солнечного света красавцу явно не хватает — в нынешнем пасмурном сезоне он выдал гораздо меньше бутонов, чем обычно бывает в знойное лето. Цереус весьма застенчив, роскошные цветы распускаются только вечером, очень стремительно. В одно и то же время, с 19.00 до 20.00, можно наблюдать, как лепестки, подрагивая, распускают «крылья». А с восходом цветок неизменно прячется. Редко, в совсем уж сумрачную погоду, кактус «забывается» и закрывает цветы с опозданием на пару-тройку часов.

Цереус перуанский считается патриархом в коллекции кактусов и суккулентов Ботанического сада, ему уже более 60 лет. Хотя это негласное звание дано красавцу не совсем справедливо. В природе этот вид кактусов живёт до 200 лет, так что уральский родственник цереусов ещё… подросток.

«Очевидно, что в наш сад несколько десятилетий назад цереус перуанский попал в виде семян из Румынии в рамках обмена семенным фондом, — рассказывает руководитель группы оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова. — Это обычная практика, позволяющая сохранять особо ценные растения. Скажем, таким образом была восстановлена богатейшая коллекция Ботанического сада Ленинграда, погибшего в годы Великой Отечественной войны во время блокады: в котельную попала бомба. Кстати, важнейшая часть ботанической работы ещё и возвращение в природу исчезнувших там растений».

Мышам «вход воспрещён».

Теоретически вымахать гигант может и до 20 метров. Практически в Ботаническом саду Екатеринбурга у него такой возможности нет. Крыша в оранжерее низковата, поэтому уральский цереус перуанский — «карлик», вырасти ему удаётся только до пяти метров. Каждую зиму попытки кактуса пробить крышу пресекаются: ему просто-напросто спиливают макушку. Сотрудники оранжереи используют для этого стремянки. Впрочем, добраться до ароматных цветков тоже можно только таким способом. И опыляют цветки тоже с лестницы кисточкой. В природе же эту обязанность берут на себя летучие мыши.