В Ботаническом саду Екатеринбурга зацвел застенчивый кактус
Цветки цереуса перуанского источают тонкий аромат ванили, но насладиться им не представляется возможным, поскольку раскрывшиеся бутоны располагаются на пятиметровой высоте.
Цветки цереуса перуанского источают тонкий аромат ванили, но насладиться им не представляется возможным, поскольку раскрывшиеся бутоны располагаются на пятиметровой высоте.
Ночной гость.
Удивительно, но факт: в природе Центральной и Южной Америки
Цереус перуанский считается патриархом в коллекции кактусов и суккулентов Ботанического сада, ему уже более 60 лет. Хотя это негласное звание дано красавцу не совсем справедливо. В природе этот вид кактусов живёт до 200 лет, так что уральский родственник цереусов ещё… подросток.
«Очевидно, что в наш сад несколько десятилетий назад цереус перуанский попал в виде семян из Румынии в рамках обмена семенным фондом, — рассказывает руководитель группы оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова. — Это обычная практика, позволяющая сохранять особо ценные растения. Скажем, таким образом была восстановлена богатейшая коллекция Ботанического сада Ленинграда, погибшего в годы Великой Отечественной войны во время блокады: в котельную попала бомба. Кстати, важнейшая часть ботанической работы ещё и возвращение в природу исчезнувших там растений».
Мышам «вход воспрещён».
Теоретически вымахать гигант может и до 20 метров. Практически в Ботаническом саду Екатеринбурга у него такой возможности нет. Крыша в оранжерее низковата, поэтому уральский цереус перуанский — «карлик», вырасти ему удаётся только до пяти метров. Каждую зиму попытки кактуса пробить крышу пресекаются: ему
В принципе завести летучих мышей сегодня не проблема, но сотрудники Ботанического сада об этом даже не помышляют. «В оранжереях растения располагаются плотно друг к другу, многие из них хрупкие. Поэтому любая дополнительная жизнь для них травмоопасна, — говорит Марина Завьялова. — Бывали случаи, когда растения травмировали случайно залетевшие в оранжерею птицы или забредшие киски». Интересно, что кошаки, находящиеся в Ботаническом саду на довольствии (их задача — уничтожать мышей), к растениям относятся бережно. Ни разу не было случая, чтобы свои кошки повредили